Скачать
Пятница, 12.07.2019

Береговая охрана США взяла на абордаж субмарину с 7 тоннами кокаина на борту

Береговая охрана США перехватила скоростную подводную лодку с 7258 кг кокаина на борту. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американское ведомство. "Береговая охрана США обнародовала видео, на котором видно, как она перехватила на ходу в море скоростную субмарину с 7258 кг кокаина на борту", - говорится в сообщении. Как сообщает CNN, видеооперация, состоявшаяся на востоке Тихого океана, датируется еще 18 июня. Однако только в четверг, 11 июля,она была обнародована. На кадрах видно, как сотрудники Береговой охраны прыгают на поверхность подводной лодки для того, чтобы открыть люк и остановить ее дальнейшее передвижение.
Укринформ
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

США, Наркотики, Кокаин, Береговая охрана, Субмарина, Контрабанда наркотиков.
15:18 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь