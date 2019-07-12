Береговая охрана США взяла на абордаж субмарину с 7 тоннами кокаина на борту

Береговая охрана США перехватила скоростную подводную лодку с 7258 кг кокаина на борту. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американское ведомство. "Береговая охрана США обнародовала видео, на котором видно, как она перехватила на ходу в море скоростную субмарину с 7258 кг кокаина на борту", - говорится в сообщении. Как сообщает CNN, видеооперация, состоявшаяся на востоке Тихого океана, датируется еще 18 июня. Однако только в четверг, 11 июля,она была обнародована. На кадрах видно, как сотрудники Береговой охраны прыгают на поверхность подводной лодки для того, чтобы открыть люк и остановить ее дальнейшее передвижение.