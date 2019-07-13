Слушания Мюллера, возможно, пройдут в "расширенном" формате

Новости мира: В Конгрессе могут пройти слушания в "расширенном" формате, по "русскому" делу.

Юридический комитет Палаты представителей США обсуждает вопрос переноса на неделю публичных слушаний спецпрокурора Роберта Мюллера относительно русского дела, чтобы иметь больше времени для вопросов-ответов по делу.

Об этом сообщил в пятницу американский центральный телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с процессом.

"Соглашение о переносе слушаний в обмен на более длительные свидетельство еще не согласована, но законодатели продолжают вести переговоры", - говорится в сообщении.

Предварительно было запланировано проведение слушаний Роберта Мюллера в Юридическом комитете Палаты представителей США в среду, 17 июля. В то же время, было недостаточно времени для того, чтобы все 22 члена комитета могли заслушать ответы на их вопросы. Сейчас ведутся переговоры относительно проведения слушаний 24 июля в расширенном формате.

Тем временем, если соглашение не будет достигнуто, слушания состоятся 17 июля, сообщил пресс-секретарь председателя Юридического комитета.

Напоминаем, офис спецпрокурора США завершил расследование по "русскому" делу в конце марта, когда были обнародованы предварительные результаты расследования. Полный отчет на более чем 400 страницах с растушеванными абзацами был опубликован Министерством юстиции 18 апреля.

Позже, 29 мая спецпрокурор Мюллер дал итоговую пресс-конференцию, на которой заявил, что слагает свои полномочия в связи с завершением расследования. В то же время он подчеркнул, что с самого начала его офис не мог выдвигать обвинений действующему президенту США по внутренней политике Минюста. Кроме того, он сказал, что выводы расследования не означают, что Дональд Трамп является невиновным.

Сразу после этого законодатели в Палате представителей выступили с требованием провести слушания с Робертом Мюллером.