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Мюллер выступит на публичные слушания в двух комитетах Конгресса США

Мюллер выступит на публичные слушания в двух комитетах Конгресса США
22:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Мюллер согласился на расширенные слушания сразу в двух комитетах Конгресса США.

Руководители двух комитетов нижней палаты Конгресса США и бывший специальный прокурор Роберт Мюллер пришли к окончательному согласию о проведении слушаний по "российскому" расследованию в расширенном формате 24 июля.

Об этом говорится в совместном заявлении глав Юридического и Разведывательного комитетов Палаты представителей Джеррольда Надлера и Адама Шиффа, сообщило американское издание The Hill.

"Мы рады сообщить, что спецпрокурор Мюллер выступит на расширенных публичных слушаниях перед нашими комитетами. По его просьбе, мы договорились отложить слушания на одну неделю, на 24 июля, когда господин Мюллер выступит публично перед Юридическим и Разведывательным комитетами Палаты представителей", - заявили американские законодатели.

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Как сообщалось, ранее спецпрокурор Мюллер получил повестку с вызовом на трехчасовые слушания 17 июля. Однако затем законодатели провели переговоры с ним для того, чтобы расширить выделенное время для его показаний о двухлетнем расследовании вмешательства россиян в выборы в США, а также возможного сговора кампании Трампа с РФ. Переговоры продолжались до этой пятницы, после чего с Мюллером были согласованы новая дата и время.

Как уточняется, слушания в Юридическом комитете состоятся 24 июля в 8:30 утра. После короткого перерыва, в полдень того же дня Мюллер выступит перед Разведывательным комитетом Палаты представителей США.

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Конгресс США, Роберт Мюллер, Российское дело.
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