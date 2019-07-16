Трамп направил в Сенат кандидатуру на должность главы Пентагона

Новости мира: Временно исполнять обязанности министра обороны страны будет министр ВМС США Ричард Спенсер.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал процедуру утверждения Марка Эспера во главе министерства обороны США, подав в верхнюю палату Конгресса его кандидатуру на предварительное рассмотрение. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

“Номинация, направленная на рассмотрение Сената: Марк Экспер (штат Вирджиния) — на должность министра обороны”, — отмечается в сообщении.

Таким образом, временно исполняющим обязанности министра обороны страны стал министр ВМС США Ричард Спенсер.

“Сегодня Сенат получил от президента официальное сообщение о выдвижении на пост министра обороны Марка Эспера. В этот же момент (Марк) Эспер прекратил исполнять обязанности министра обороны и остается только министром сухопутных войск США. В результате этого... министр ВМС Ричард Спенсер стал исполняющим обязанности министра обороны”, — говорится в сообщении Пентагона.

Напомним, Трамп еще в прошлом месяце объявил, что хотел бы видеть министра Сухопутных войск США Марка Эспера во главе Пентагона. Однако официальный процесс назначения начинается именно с подачи кандидатуры на рассмотрение Конгресса. О назначении Эспера исполняющим обязанности главы оборонного ведомства Трамп объявил после того, как главный кандидат на этот пост Патрик Шанахан в конце июня взял самоотвод. Позже Трамп сообщил о намерении выдвинуть кандидатуру Эспера на пост главы Пентагона.

Справка: Марк Эспер — ветеран войны с Ираком 1990-1991 годы. Он ушел в отставку в звании подполковника. Эспер работал в исследовательском центре “Heritage”, в аппарате Сената и в коммерческих структурах. В ноябре 2017 года Эспер стал министром Армии США.