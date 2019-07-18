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Палата представителей США отложила рассмотрение резолюции по импичменту Трампа

Палата представителей США отложила рассмотрение резолюции по импичменту Трампа
02:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: Голосование также продемонстрировало, что большое количество демократов хотят принять меры против Трампа.

Палата представителей США проголосовала за то, чтобы отложить рассмотрение резолюции, предложенной демократом Эл Грином, по импичменту президента США Дональда Трампа.

Как свидетельствуют результаты голосования, 332 конгрессмена выступили против резолюции, 95 поддержали ее. Голосование показало сильное разделение среди демократов.

Сама спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси добивалась отмены разговоров об импичменте, и ее сторонники выиграли голосование в среду.

Грин предложил резолюцию по импичменту президента США после того, как Палата представителей во вторник осудила Трампа за высказывания, нацеленные на четырех женщин в Конгрессе.

Демократ утверждал, нужно пойти дальше и перейти к импичменту Трампа за разжигание расовой напряженности в Америке.

"Сегодняшнее голосование должно определить, будем ли мы наказывать президента. Вчера была замечательная попытка. Я ее поддержал. Но это не наказывает президента", - сказал Грин перед голосованием.

В Конгрессе США хотят осудить "жесткие высказывания" Трампа

Конституция США предусматривает отрешение президента посредством выдвижения импичмента в Палате представителей, а затем обвинительного приговора квалифицированным большинством (2/3) Сената. На данный момент Сенат США контролируется республиканцами, поддерживающими Трампа. Поэтому импичмент нынешнему президенту США, вряд ли, угрожает.

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Импичмент, Конгресс США, Дональд Трамп, Палата представителей, Эл Грин.
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