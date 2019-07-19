В США сообщили подробности инцидента с иранским БПЛА

Новости мира: Оборонное ведомство США обнародовало подробности уничтожения иранского беспилотника.

Министерство обороны США раскрыло некоторые подробности применения оружия десантным кораблем американских ВМС, в результате чего был уничтожен иранский беспилотник.

Как отмечается в официальном сообщении Пентагона, инцидент произошел в международных водах, передает корреспондент.

"Примерно в 10 утра (в четверг – ред.) по местному времени десантный корабль USS Boxer находился в международных водах и проводил плановый входной транзит через Ормузский пролив. В это время беспилотный летательный аппарат сблизился с американским кораблем на расстояние, представлявшее угрозу. Командование USS Boxer отдало приказ на уничтожение опасного самолета с целью обеспечения безопасности судна и его экипажа", - проинформировали в Пентагоне.

Как сообщалось, Дональд Трамп официально заяви, что Соединенные Штаты применили оружие против иранского беспилотника вблизи Ормузского пролива. Но при этом не уточнялось, когда произошел этот инцидент, и где на этот момент находился десантный корабль ВМС США.