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В США сообщили подробности инцидента с иранским БПЛА

В США сообщили подробности инцидента с иранским БПЛА
08:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Оборонное ведомство США обнародовало подробности уничтожения иранского беспилотника.

Министерство обороны США раскрыло некоторые подробности применения оружия десантным кораблем американских ВМС, в результате чего был уничтожен иранский беспилотник.

Как отмечается в официальном сообщении Пентагона, инцидент произошел в международных водах, передает корреспондент.

"Примерно в 10 утра (в четверг – ред.) по местному времени десантный корабль USS Boxer находился в международных водах и проводил плановый входной транзит через Ормузский пролив. В это время беспилотный летательный аппарат сблизился с американским кораблем на расстояние, представлявшее угрозу. Командование USS Boxer отдало приказ на уничтожение опасного самолета с целью обеспечения безопасности судна и его экипажа", - проинформировали в Пентагоне.

Напряжение растет: корабль США сбил иранский беспилотник

Как сообщалось, Дональд Трамп официально заяви, что Соединенные Штаты применили оружие против иранского беспилотника вблизи Ормузского пролива. Но при этом не уточнялось, когда произошел этот инцидент, и где на этот момент находился десантный корабль ВМС США.

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США, Иран, Беспилотник, БПЛА, Минобороны США, Иранский беспилотник.
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