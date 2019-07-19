Выборы в Верховную Рауду Украины
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В США заявили, что таки сбили иранский БПЛА и пригрозили сбивать их впредь

В США заявили, что таки сбили иранский БПЛА и пригрозили сбивать их впредь
20:00 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира: США будут сбивать любые иранские беспилотники в случае приближения к их кораблям.

Соединенные Штаты уничтожат любые иранские беспилотники, которые "слишком близко" приблизятся к американским кораблям в Ормузском проливе, и у них есть доказательства, что они сбили беспилотник в четверг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Если они прилетят слишком близко к нашим кораблям, их по-прежнему будут сбивать", - сказал представитель администрации Трампа, информируя журналистов на условиях анонимности.

Чиновник сказал, что "у нас есть очень четкие доказательства" того, что военный корабль США "Boxer" в четверг сбил иранский беспилотник.

"Мы уверены", - добавил чиновник.

МИД Ирана допускает, что американцы сбили свой БПЛА в Ормузском проливе

Он также подтвердил, что Пентагон может опубликовать видеозапись этого инцидента.

Ранее Иран отверг утверждение президента США Дональда Трампа о том, что флот США уничтожил один из иранских дронов.

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Иран, БПЛА, Ормузский пролив, USS Boxer.
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