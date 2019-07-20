США ввели санкции в отношении представителя Хезболлы

Новости мира: Минфин США ввел санкции против главаря Хезболлы Салмана Рауфа Салмана.

Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Минфина США объявил о введении санкций против высокопоставленного представителя Хезболлы Салмана Рауфа Салмана, который "был причастен к планированию, координации и выполнению" терактов в Западном полушарии.

Об этом официально сообщили в пятницу в американском Минфине, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Мы ввели санкции против Салмана Рауфа Салмана, который руководил разрушительным терактом в Буэнос-Айресе (Аргентина) против крупнейшего еврейского центра в Южной Америке 25 лет тому назад, и с тех пор руководит террористическими операциями Хезболлы в Западном полушарии", - заявил в этой связи заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведки Сигал Манделкер.

Салман является одним из руководителей Службы внешней безопасности Хезболлы, которая отвечает, в том числе, за планирование и проведение атак в других странах.

Американские санкции против него введены на основании указа президента США 13224, который предусматривает преследование террористов, а также тех, кто обеспечивает поддержку террористов и их деятельности.