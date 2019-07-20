Минфин США ввел санкции против офицеров контрразведки Венесуэлы

Новости мира: В Штатах ввели санкции против четырех должностных лиц генерального управления военной контрразведки Венесуэлы.

Министерство финансов США объявило о введении санкций против четырех офицеров командного состава главного управления военной контрразведки Венесуэлы.

Об этом минфин США официально сообщил в пятницу, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Офис контроля за иностранными активами министерства финансов США ввел санкции против четырех должностных лиц генерального управления военной контрразведки (DGCIM)",- отметили в Минфине.

При этом уточняется, что против DGCIM санкции санкции США были введены на прошлой неделе из-за "системных нарушений прав человека и подавления инакомыслия".

Нынешние индивидуальные ограничения охватывают должностных лиц, ответственных за противоправные действия контрразведки.

В этом списке - заместитель директора DGCIM генерал Бланко, директор департамента расследований полковник Гурреро, командир группы специального назначения майор Гранко, бывший начальник штаба DGCIM в Болейті полковник Франко.

Как заявил в этой связи министр финансов Стивен Мнучин, Соединенные Штаты продолжат преследовать лиц, причастных к запугиваниям и репрессиям, которые совершает режим Мадуро.

Мнучин подчеркнул; "США применят все свои возможности, чтобы привлечь к ответственности тех, кто помог незаконному режиму Мадуро подавлять протесты, свободу слова и волю венесуэльского народа".