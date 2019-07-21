На Ближнем Востоке безопасное судоходство будет обеспечивать армия США

Новости мира: Армия США будет поддерживать защищенность судоходства на Ближнем Востоке.

Операция Sentinel призвана поддерживать безопасное судоходство в акватории Персидского залива, Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

“Центральное командование ВС США (Centcom) разрабатывает международную морскую операцию Sentinel для "обеспечения свободы навигации" в свете недавних событий в регионе Персидского залива”, - говорится в сообщении.

Как отмечается в заявлении командования, находящегося в подчинении минобороны США, целью операции Sentinel является обеспечение стабильной обстановки на море, безопасного судоходства и снижение напряженности в международных водах в акватории Персидского и Оманского заливов, а также Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов.

Ожидается, что операция позволит “заинтересованным странам в условиях более тесной координации усилий осуществлять сопровождение судов, ходящих под их флагами”.

При этом в Centcom подчеркивают, что для успеха инициативы потребуются "вклад и руководство региональных и международных партнеров" США.