Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Воскресенье, 21.07.2019
Парламентские выборы 2019: украинцы сегодня выбирают новую Раду (онлайн-трансляция)
Парламентские выборы 2019: украинцы сегодня выбирают новую Раду (онлайн-трансляция)
В Виннице пройдет 5-й “Кубок Героев спецназа” по футболу
В Виннице пройдет 5-й “Кубок Героев спецназа” по футболу
Уайт победил Риваса, поднявшись с тяжелого нокдауна
Уайт победил Риваса, поднявшись с тяжелого нокдауна
Приметы и обряды на 21 июля - День Прокопия-Жнеца, Жатвенник
Приметы и обряды на 21 июля - День Прокопия-Жнеца, Жатвенник

Волна жары в США убивает людей

Волна жары в США убивает людей
07:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Аномальная жара в некоторых регионах США уже привела к фатальным последствиям.

По меньшей мере шесть человек погибли из-за небывалой жары, охватившей разные регионы США.

Об этом сообщает Синьхуа.

“Волна жары обрушилась на ряд регионов США, что стало причиной гибели по меньшей мере шести человек”, - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что в штате Мэриленд на востоке страны жара унесла жизни не менее четырех человек. В юго-западном штате Аризона и Арканзасе, что на юге страны, жертвами температурных аномалий стали по одному человеку.

Как ожидается, волна зноя распространившаяся по Среднему Западу и Востоку США продержится минимум до понедельника.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Погода, Жара, Смерть, Аномальная жара.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выборы в Раду: на участке в Индии были испорчены все бюллетени
02 СБУ провела обыски на "АрселорМиттал Кривой Рог": Данилюк обещает разобраться
03 Реал показал, как Лунин играет ногами (Видео)
04 Гороскоп на завтра, 21 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Ирина Шейк на прогулке с мамой в Нью-Йорке: стильный наряд модели
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Сицилии вновь проснулся вулкан Этна
На Сицилии вновь проснулся вулкан Этна
Авиация Ливии нанесла удары по войскам генерала Хафтара
Авиация Ливии нанесла удары по войскам генерала Хафтара
В столице на ТЭЦ случился пожар
В столице на ТЭЦ случился пожар
Рецепт дня: творожный пирог со смородиной
Рецепт дня: творожный пирог со смородиной
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь