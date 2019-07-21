Волна жары в США убивает людей

Новости мира: Аномальная жара в некоторых регионах США уже привела к фатальным последствиям.

По меньшей мере шесть человек погибли из-за небывалой жары, охватившей разные регионы США.

Об этом сообщает Синьхуа.

“Волна жары обрушилась на ряд регионов США, что стало причиной гибели по меньшей мере шести человек”, - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что в штате Мэриленд на востоке страны жара унесла жизни не менее четырех человек. В юго-западном штате Аризона и Арканзасе, что на юге страны, жертвами температурных аномалий стали по одному человеку.

Как ожидается, волна зноя распространившаяся по Среднему Западу и Востоку США продержится минимум до понедельника.