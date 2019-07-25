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Глава Минфина США отправится в Китай, чтобы попытаться остановить торговую войну

Глава Минфина США отправится в Китай, чтобы попытаться остановить торговую войну
06:35 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Министр финансов США анонсировал свой визит в Китай.

Министр финансов США Стивен Мнучин на следующей неделе отправится в Китай, чтобы провести переговоры и попытаться прекратить торговую войну между двумя странами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Мнучин рассказал, что планирует обсудить с представителями китайских властей "много вопросов", но признал, что не рассчитывает на урегулирование их всех. 

Согласно заявлению Белого дома, переговоры "направлены на улучшение торговых отношений" между двумя странами и затронут "ряд тем", в том числе торгового дефицита и "принудительной передачи технологий".

Мнучин сообщил, что в поездке его будет сопровождать торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, а переговоры начнутся в следующий вторник в Шанхае.

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По словам министра, для достижения соглашения, возможно, понадобятся дальнейшие переговоры, которые могут произойти в Вашингтоне.

Отмечается, что предстоящие переговоры станут первой личной встречей между США и Китаем с тех пор, как в мае переговоры зашли в тупик, когда президент Дональд Трамп обвинил Китай в отступлении от ранее достигнутых договоренностей.

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Китай, Торговая война, Стивен Мнучин.
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