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Производство Boeing 737 MAX под угрозой прекращения

Производство Boeing 737 MAX под угрозой прекращения
08:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Гендиректор компании Boeing рассказал о будущем самолетов серии 737 MAX.

Компания Boeing может приостановить производство самолетов Boeing 737 MAX, если регулятор не одобрит возвращение лайнера в эксплуатацию к концу этого года.

Об этом заявил генеральный директор компании Деннис Муйленбург, сообщает The Wall Street Journal.

«Возможно, нам придется рассмотреть возможное дальнейшее снижение ставки или другие варианты, включая временное прекращение производства MAX», - сказал Муйленбург.

По словам гендиректора, Boeing планирует увеличить количество самолетов серии 737, с 42 до 57 в месяц, однако любые отсрочки возобновления эксплуатации 737 MAX Соединенными Штатами может привести к сокращению производства самолетов этой серии.

СМИ: Злосчастные Boeing 737 MAX в этом году на рейсы не выйдут

Как сообщалось, 29 октября 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air потерпел крушение под Джакартой, погибли все находившихся на борту 189 человек. 10 марта 2019 года разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Эфиопии в Кению. Жертвами также стали все пассажиры и экипаж (157 человек). После этого полеты Boeing 737 MAX временно приостановили по всему миру.

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Boeing, Самолет, Производство, Boeing 737 MAX, Boeing 737, Boeing737 MAX.
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