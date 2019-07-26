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США готовы к российскому влиянию на выборы 2020 года

США готовы к российскому влиянию на выборы 2020 года
08:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: В США выразили уверенность в том, что смогут эффективно противостоять российскому вмешательству в выборы.

Госсекретарь Майк Помпео уверен, что Вашингтон сможет противостоять РФ в случае ее возможного вмешательства в президентские выборы 2020 года.

"Да", - ответил Помпео на вопрос журналиста, есть ли уверенность, что США готовы, если Москва попытается вмешаться в выборы 2020 года.

"Я не знаю, достигнем ли мы совершенства, но посмотрите. (...) У нас (нынешней администрации - ред.) были одни (промежуточные - ред.) выборы в 2018 году. Русские тоже намеревались вмешаться в это дело. Мы действовали довольно эффективно. У нас, конечно, были безопасные и надежные выборы, и мы уменьшили способность россиян влиять на эти выборы", - добавил глава госдепартамента США.

Он отметил, что правительство сосредоточено на предотвращении вмешательства не только России, но и Ирана, Северной Кореи, Китая.

"Любого, кто хочет испортить американские выборы", - уточнил госсекретарь.

По его словам, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы в США были "свободные и справедливые выборы".

Ранее комитет по разведке Сената США опубликовал доклад, в котором заявил, что не выявил доказательств изменения итогов голосования на выборах 2016 года из-за "вмешательства России".

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В то же время сенаторы уверены, что Москва пыталась оказать влияние на ход выборов 2016 года. "Начиная минимум с 2014 и минимум до 2017 года, российские власти предпринимали действия, нацеленные против связанной с выборами инфраструктуры, причём как в масштабах всех США, так и на региональном уровне", - говорится в документе.

Между тем, спецпрокурор Роберт Мюллер, проводивший расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года, во время слушаний в Конгрессе США заявил, что Москва попытается вмешаться в выборы в США в 2020 году.

"Они делают это, пока мы сидим здесь. И они собираются сделать это на наших следующих выборах", - сказал спецпрокурор законодателям.

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США, РФ, Вмешательство в выборы, Майк Помпео.
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