В США на федеральном уровне пройдет серия казней

Новости мира: На федеральном уровне США до 2020 года планируется казнить пятерых заключенных в штате Индиана.

В США за жестокие убийства детей, подростков и взрослых планируется казнить пятерых заключенных в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США, передает УНН.

После 16-летнего перерыва в применении казней на федеральном уровне США, с 9 декабря 2019 по 15 января 2020 года планируется казнить пятерых заключенных в тюрьме Терре-Хот штата Индиана. Эти преступники совершили крайне жестокие убийства. Осужденные ожидают казни уже более 15 лет, а один из них даже более 20 лет.

Дэниэл Льюис Ли убил семью из трех человек, включая 8-летнюю девочку; Лезмонд Митчел зарезал 63-летнюю бабушку и ее 19-летнюю внучку; Уэсли Ира Пуржы изнасиловал, убил, расчленил, сжег и выбросил тело 16-летней девушки в ручей; Альфред Буржуа прибегал к пыткам и сексуальным домогательствам, избиению и убийству собственной двухлетней дочери; Дастин Ли Хонкен застрелил двух мужчин, одну мать и ее двух дочерей.

Известно, что для исполнения смертных приговоров будет применена смертельная доза психотропного препарата пентобарбитал. С 2010 года 14 штатов использовали этот препарат для смертных наказаний более 200 заключенных.