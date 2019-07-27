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В США могут взяться за импичмент Трампу

В США могут взяться за импичмент Трампу
04:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Палата представителей США обратилась в суд, чтобы взяться за импичмент Дональду Трампу.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США обращается в федеральный суд для получения дополнительных данных о расследовании Мюллера, чтобы решить, начинать ли процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.

Об этом председатель комитета Джерром Надлер заявил на пресс-конференции, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Поскольку правила Министерства юстиции США не разрешают уголовное преследование действующего президента, Палата представителей Конгресса США оказывается единственным институтом федерального уровня, которая может привлечь президента Трампа к ответственности за его поступки», - процитировал Надлер представление Демократической партии в федеральный суд.

По словам Надлера, чтобы начать процесс импичмента, Палата представителей должна иметь доступ ко всем материалам и фактам, чтобы решить, должна ли она применить статью первую (Конституции США - ред.), которая дает право законодательному органу начать процедуру импичмента.

Политик объяснил, что Демократическая партия США подозревает президента в препятствовании правосудию при расследовании Мюллера, и «будет расследовать вину президента». Он добавил, что этот шаг еще не является началом импичмента, но может привести к его началу.

«Мы будем требовать дальнейших показаний от ключевых свидетелей. Как вы уже знаете, комитет уже направил несколько дополнительных повесток», - добавил он.

Надлер рассказал, что демократы будут также требовать предоставления «важных документов» от Министерства юстиции и Белого дома.

«Из расследования Мюллера вытекает, что любой американский гражданин, совершивший действия, которые совершил Президент США, был бы обвинен во многих преступлениях», - заявил он.

По словам Надлера, это очередной шаг в расследовании вмешательства России в президентские выборы в США. В то же время, некоторые из членов комитета на уточняющий вопрос журналистов ответили, что они действительно делают шаг к возможному началу процедуры импичмента.

«Мы официально начинаем рассмотрение вопроса инициировать процедуру импичмента. Да, мы только пересекли эту черту», - заявила Вероника Эскобар, конгрессвумен-демократ от штата Техас.

Ранее, выступая 24 июня в правоохранительном комитете Палаты представителей Конгресса США, Мюллер сообщил, что за свою карьеру видел много попыток нападения на американскую демократию, и российское вмешательство в выборы 2016 года было «одним из самых серьезных».

Напоминаем, расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о возможных связях и сговоре между участниками избирательной кампании Дональда Трампа и Россией продолжалось с июня 2017 года по март 2019 года.

По его результатам был подготовлен более 400-страничный отчет, в котором указывается на «систематическое и масштабное» вмешательство России в избирательный процесс в США в 2016 году.

В то же время в заключении отчета говорится, что доказательств сговора Трампа с россиянами, достаточных для предъявления обвинения, найдено не было. Однако прокуроры не исключили, что Президент США пытался помешать правосудию при расследовании.

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Вашингтон, Импичмент, Белый дом, Конгресс США, Штаты, Дональд Трамп.
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