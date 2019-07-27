Скачать
Суббота, 27.07.2019
ОБСЕ заметили, что оккупанты уже наносят надпись "СЦКК" и на транспорт
ОБСЕ заметили, что оккупанты уже наносят надпись "СЦКК" и на транспорт
В Средиземном море произошло крушение лодки с мигрантами
В Средиземном море произошло крушение лодки с мигрантами
Реал оформил очередной летний трансфер
Реал оформил очередной летний трансфер
В Бельгии прошел фестиваль живых статуй "Statues en Marche" (Фото)
В Бельгии прошел фестиваль живых статуй "Statues en Marche" (Фото)

Трамп угрожает Франции санкциями

Трамп угрожает Франции санкциями
04:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Решение Франции ввести налог на цифровые компании вызвало негодование президента США.

Недовольство хозяина Белого дома вызвало решение Франции ввести налог на цифровые компании.

Об этом Дональд Трамп написал в Twitter.

“Франция только что обложила цифровым налогом наши великие американские технологические компании. Если кто-то и сделает подобное, это должна быть их родная страна, США”, - сообщил американский президент.

Глава МИД Франции обвинил Трампа в дестабилизации ситуации в мире

Он пообещал вскоре объявить о существенных ответных действиях “по поводу глупости Макрона”.

“Я всегда говорил, что американское вино лучше французского!”, - добавил Трамп.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Санкции, Белый дом, Штаты, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Франиця.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 27 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Волкер посетил КПВВ "Станица Луганская" и пообщался с местными жителями
03 Сондланд сообщил, как прошел разговор Трампа и Зеленского
04 Аваков обсудил с послом Франции дальнейшее сотрудничество между странами
05 Украина выдвинула кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина выдвинула кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ
Украина выдвинула кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ
В США могут взяться за импичмент Трампу
В США могут взяться за импичмент Трампу
Ривне затопило из-за сильного ливня (Фото)
Ривне затопило из-за сильного ливня (Фото)
Обыденные продукты питания, которые нельзя сочетать друг с другом
Обыденные продукты питания, которые нельзя сочетать друг с другом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь