Трамп угрожает Франции санкциями

Новости мира: Решение Франции ввести налог на цифровые компании вызвало негодование президента США.

Недовольство хозяина Белого дома вызвало решение Франции ввести налог на цифровые компании.

Об этом Дональд Трамп написал в Twitter.

“Франция только что обложила цифровым налогом наши великие американские технологические компании. Если кто-то и сделает подобное, это должна быть их родная страна, США”, - сообщил американский президент.

Он пообещал вскоре объявить о существенных ответных действиях “по поводу глупости Макрона”.

“Я всегда говорил, что американское вино лучше французского!”, - добавил Трамп.