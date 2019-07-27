Трамп угрожает Франции санкциями

Недовольство хозяина Белого дома вызвало решение Франции ввести налог на цифровые компании.
Об этом Дональд Трамп написал в Twitter.
“Франция только что обложила цифровым налогом наши великие американские технологические компании. Если кто-то и сделает подобное, это должна быть их родная страна, США”, - сообщил американский президент.
Он пообещал вскоре объявить о существенных ответных действиях “по поводу глупости Макрона”.
“Я всегда говорил, что американское вино лучше французского!”, - добавил Трамп.