Скачать
Суббота, 27.07.2019
Итоги 26 июля: ЦИК подсчитала 100% голосов, судьба Кличко, встреча Зеленского и Волкера
Итоги 26 июля: ЦИК подсчитала 100% голосов, судьба Кличко, встреча Зеленского и Волкера
Смертность в ЕС от гепатита больше, чем от СПИДа и туберкулеза
Смертность в ЕС от гепатита больше, чем от СПИДа и туберкулеза
Сборная Украины разгромила Данию на старте Евробаскета U-18
Сборная Украины разгромила Данию на старте Евробаскета U-18
В Бельгии прошел фестиваль живых статуй "Statues en Marche" (Фото)
В Бельгии прошел фестиваль живых статуй "Statues en Marche" (Фото)

"Посмотрим, что произойдет": Трамп - о запуске баллистических ракет КНДР

"Посмотрим, что произойдет": Трамп - о запуске баллистических ракет КНДР
07:23 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Дональд Трамп отреагировал на запуск баллистических ракет КНДР.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не расстроен запуском Северной Кореей баллистических ракет малой дальности в начале этой недели.

Об этом сообщает Reuters.

До этого в КНДР говорили, что запуск ракеты - это предупреждение для южнокорейских «поджигателей войны» о прекращении импорта оружия. По словам аналитиков, это сообщение распространялось также и на Соединенные Штаты.

Узнав об этом, Трамп сказал, что он не расстроен из-за запуска и напомнил о своих хороших отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Посмотрим, что произойдет, но это ракеты малой дальности, и у многих есть эти ракеты», - добавил Трамп

На вопрос журналистов, не беспокоит ли его запуск, он ответил: «Нет, совсем нет».

Глава США подчеркнул, что Ким Чен Ын не информировал его, что этот запуск ракет является предупреждением для Соединенных Штатов.

«У них есть свои споры у КНДР и Южной Кореи»; и они у них в течение длительного времени», - заключил Трамп.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Волкер посетил КПВВ "Станица Луганская" и пообщался с местными жителями
02 Гороскоп на завтра, 27 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Сондланд сообщил, как прошел разговор Трампа и Зеленского
04 ОБСЕ заметили, что оккупанты уже наносят надпись "СЦКК" и на транспорт
05 Украина выдвинула кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Около Марокко в море спасли около 200 беженцев
Около Марокко в море спасли около 200 беженцев
В США могут взяться за импичмент Трампу
В США могут взяться за импичмент Трампу
Ривне затопило из-за сильного ливня (Фото)
Ривне затопило из-за сильного ливня (Фото)
Рецепт дня: сырники с изюмом
Рецепт дня: сырники с изюмом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь