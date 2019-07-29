Помпео: Конфликт в Украине реален, они все еще воюют

Новости мира: Помпео надеется на "творческие идеи" относительно Донбасса с приходом нового руководства Украины.

В США рассчитывают на появление "творческих идей" относительно ситуации на Востоке Украины с приходом к власти в стране новых политиков.

Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в понедельник в Экономическом клубе Вашингтона, передаёт корреспондент УНН.

"Мы взаимодействуем с новым правительством Украины. Они только что, на прошлой неделе, провели парламентские выборы, у них новый президент. Я надеюсь, что это приведет к появлению ряда более творческих идей относительно того, как решить эту проблему. Конфликт в Украине реален. Они все еще воюют. Не каждый день, но много. Это совершенно реально", — сказал Помпео.

Он так же заявил, что позиция Соединенных Штатов относительно Крыма остается прежней — Крым должен вернуться Украине, аннексия — неприемлема.