Скачать
Вторник, 30.07.2019
Итоги 29 июля: "Слуги народа" в Трускавце, увольнение Глуховери и возвращение Джеси
Итоги 29 июля: "Слуги народа" в Трускавце, увольнение Глуховери и возвращение Джеси
Украина будет среди приоритетов польского председательства в Совбезе ООН
Украина будет среди приоритетов польского председательства в Совбезе ООН
С Неймара сняли обвинения в изнасиловании
С Неймара сняли обвинения в изнасиловании
Радость для глаз и души: красота, подаренная природой (Фото)
Радость для глаз и души: красота, подаренная природой (Фото)

Конгрессмены с требованием санкций напомнили Трампу о "Новичке" в Солсбери

Конгрессмены с требованием санкций напомнили Трампу о "Новичке" в Солсбери
07:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Палата представителей США обратилась с письмом к президенту Дональду Трампу с призывом перейти к новым санкциям против РФ.

В комитете Палаты представителей США по иностранным делам призывают президента США Дональда Трампа перейти ко второму этапу санкций против РФ за инцидент с применением нервно-паралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери, сообщает в понедельник Bloomberg.

"Мы призываем вас немедленно предпринять меры, чтобы привести Россию к ответственности за грубое применение химического оружия в Европе", - говорится в совместном письме главы комитета, демократа Элиота Энгела и старшего республиканца в этом комитете Майкла Маккола.

Письмо датировано 25 июля 2019 года, однако сообщается о нем в понедельник.

В нем конгрессмены заявляют о своей обеспокоенности тем, что санкции против России не были введены так, как того требует американское законодательство. Они отмечают, что с момента атаки прошло более года, а второй раунд санкций против России так и не был введен.

В начале марта 2018 года в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Бывший британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.

Новые подробности отравления Скрипалей: "Федотов" руководил из Лондона

Впоследствии госдеп США принял решение о введении 27 августа в действие против РФ первого пакета санкций, связанных с "делом Скрипалей". Санкции вводились в соответствии с законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года и указом тогдашнего президента США Билла Клинтона 12851 от 1994 года.

В соответствии с законом, санкции вводят в два этапа. Второй этап санкций должен применяться, если в течение трех месяцев Россия не представит, по мнению администрации США, "надежных заверений" об отказе от использования химического и биологического оружия и не будет готова допустить на свои химические объекты инспекторов ООН.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Конгресс, РФ, Дональд Трамп, Элиот Энгел, Отравление в Солсбери.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выборы в Раду: ЦИК опубликовала имена первых избранных депутатов
02 Ученые назвали способ, который поможет выспаться
03 Горбатюк ответил на обвинения Луценко
04 Нервозность и тревога: продукты, которые вызывают негативные эмоции
05 Гороскоп на завтра, 30 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЦИК осталось принять один протокол с &quot;мокрой&quot; печатью
ЦИК осталось принять один протокол с "мокрой" печатью
У Зеленского знают, как бороться со &quot;зрадой&quot; и &quot;фейками&quot;
У Зеленского знают, как бороться со "зрадой" и "фейками"
Луценко обвинил Горбатюка в самопиаре
Луценко обвинил Горбатюка в самопиаре
Названы продукты, помогающие уснуть не хуже снотворного
Названы продукты, помогающие уснуть не хуже снотворного
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь