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Трамп рассчитывает заключить с Россией сделку по контролю над вооружениями

Трамп рассчитывает заключить с Россией сделку по контролю над вооружениями
09:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Президент США Дональд Трамп хочет заключить сделку с Россией о контроле над вооружениями.

"Я думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями", - заявил Трамп в интервью телеканалу C-SPAN.

По словам президента США, сейчас производится много вооружений, в которых нет необходимости.

Он добавил, что Китай пытается догнать США и Россию, но при этом "сильно отстает".

Ранее советник президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон намерен провести переговоры с Москвой и Пекином по контролю над вооружениями.

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"Президент хочет эффективный контроль над вооружениями, который обеспечит настоящую безопасность американцам и нашим союзникам. Для достижения этой цели он пришел к выводу, что мы должны вести переговоры с Китаем и Россией", - заявил Болтон.

"Контроль над вооружениями может способствовать национальной безопасности Соединенных Штатов и наших союзников", - заключил он.

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США, Россия, Дональд Трамп.
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