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В США одобрили санкции против Nord Stream 2

В США одобрили санкции против Nord Stream 2
19:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира: Комитет Сената США проголосовал за санкции против связанных с Nord Stream 2 активов.

Комитет по международным делам Сената США проголосовал за санкции против "Северного потока 2", сообщило агентство Bloomberg.

В поддержку выступило 20 членов комитета, против - двое.

Законопроект был подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шейхин. Он предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, которые причастны к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более.

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Шейхин отметила, что эти меры затронут только швейцарскую компанию Allseas Group SA и итальянскую Saipem SpA.

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Все по теме:

Газпром, США, Санкции, Сенат США, Северный поток-2, Nord Stream-2.
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