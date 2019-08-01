Минфин США ввел санкции против главы МИД Ирана

Новости мира: США ввели санкции против министра иностранных дел Ирана.

Управление контроля за иностранными активами министерства финансов США ввело санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

Об этом сообщает сайт минфина США.

"Вся собственность и права на собственность этого лица, которые размещены в Соединенных Штатах или контролируемые гражданами США, должны быть заблокированы, о чем должно быть уведомлено Управление по контролю за иностранными активами", - говорится в сообщении.

При этом перечисляются многочисленные нарушения со стороны МИД Ирана в целом и его сотрудников - от вмешательства в выборы в других странах до подкупа иностранных судей для освобождения членов Корпуса стражей исламской революции.

"Дополнительно, все лица, которые будут принимать участие в определенных транзакциях с привлечением указанного лица (Джавада Зарифа - ред.) могут сами попасть под ограничения. Кроме того, любая иностранная финансовая организация, которая сознательно проводит или способствует транзакциям для указанного лица или по его поручению, может попасть под соответствующую регуляцию или соответствующие санкции", - отмечается в решении.

"Джавад Зариф, основной спикер иранского режима в мире, проводил безрассудную политику верховного лидера Ирана. США посылают четкий сигнал режиму Ирана, поведение которого в последнее время является абсолютно неприемлемым", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Он выразил возмущение тем фактом, что пока иранский режим запрещает своим гражданам пользоваться социальными сетями, Джавад Зариф распространяет в них пропаганду и дезинформацию.