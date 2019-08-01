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"Российский дым" от лесных пожаров достиг Аляски и Канады

"Российский дым" от лесных пожаров достиг Аляски и Канады
16:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В США и Канада начали фиксировать загрязнение воздуха в связи с продолжающимися пожарами в России.

Дым от пожаров в Сибири распространился на Аляску и в некоторые части западного побережья Канады.

Об этом свидетельствуют снимки со спутников, сообщает NASA.

"Дым от сибирских пожаров преодолел восточную часть России и теперь заметен на Аляске, где он, возможно, смешался с дымом от местных пожаров", — заявил Колин Сефтор, специалист по изучению атмосферы в Центре космических полетов имени Годдарда.

Он также отметил, что кроме этого дым распространился вдоль западного побережья Канады, над восточной частью Тихого океана, а также — над Ванкувером и Сиэтлом.

Как сообщалось, в Сибири горят леса. По состоянию на 1 августа на территории РФ зафиксировано почти 470 возгораний в лесах общей площадью свыше 2,9 млн гектаров. Режим чрезвычайной ситуации из-за сложной пожароопасной обстановки действует в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии, одном районе Якутии.

Горящая Сибирь: США предлагают России помощь

Как сообщалось ранее, в России заявили, что стоимость тушения пожаров превышает размер возможного убытка. Поэтому возгорание гасится только в случае угрозы населенным пунктам или объектам инфраструктуры.

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Пожар, Пожары, Россия, Канада, Сибирь, Лесной пожар.
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