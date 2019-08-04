Трамп о стрельбе в Техасе: Очень плохие новости, многие убиты

Новости мира: Дональд Трамп отреагировал на стрельбу в Техасе.

В ходе стрельбы у торгового центра в городе Эль-Пасо (штат Техас) погибло много людей.

Об этом в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп.

По его словам, из граничащего с Мексикой города приходят «очень плохие новости, многие убиты». Он рассказал, что уже переговорил с губернатором штата и пообещал полную поддержку федерального правительства.

Телеканал CNN со ссылкой на полицию также сообщил о нескольких погибших. Уточняется, что некоторые из раненых умерли в больницах.

Мэр Эль-Пасо Ди Марго заявил телеканалу, что арестованы трое подозреваемых. Власти не верят в вариант дальнейшего распространения угрозы. Ранее 3 августа преступники открыли стрельбу на улице в районе торгового центра Cielo Vista. Изначально сообщалось о 18 пострадавших.