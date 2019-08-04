Пентагон против действий Китая в Индо-Тихоокеанском регионе

Новости мира: США не хотят видеть доминирования ни одной державы в Индо-Тихоокеанском регионе.

Соединенные Штаты выступают против дестабилизирующей политики Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил министр обороны США Марк Эспер.

"Мы твердо верим, что ни одна держава не может и не должна доминировать в Индо-Тихоокеанском регионе, мы совместно с нашими союзниками и партнерами работаем над насущными вопросами безопасности в регионе", - заявил Эспер журналистам в Сиднее в рамках визита в Австралию.

"Мы также решительно выступаем против вызывающего тревогу агрессивного, дестабилизирующего поведения со стороны Китая. Это включает в себя высокую степень милитаризации, использование хищнической экономики и долгов для сделок, касающихся суверенитета, а также содействие спонсируемому государством хищению интеллектуальной собственности других стран", - сказал глава Пентагона.