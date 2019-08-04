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В США оптимистичны в вопросе коалиции по ситуации в Персидском заливе

В США оптимистичны в вопросе коалиции по ситуации в Персидском заливе
11:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Майк Помпео убежден, что США смогут сформировать коалицию по защите судов в Персидском заливе.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в воскресенье, что полностью уверен в том, что Вашингтону удастся сформировать международную коалицию, которая будет заниматься охраной коммерческих судов вблизи берегов Ирана и Йемена.

Помпео сделал это заявление в рамках визита в Австралию.

США предложили ряду стран Залива и Европы создать коалицию после захвата Ираном британского танкера. Вместе с тем, как сообщалось, против участия в такой коалиции выступили Германия и Франция, Бельгия и Нидерланды хотя и не ответили открыто, также не проявили энтузиазма, отметили наблюдатели.

В Иране обвинили США и Британию в "раздувании пламени войны в Персидском заливе"

Великобритания уже направила в этот район два эсминца, которые сопровождают британские коммерческие суда.

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Все по теме:

США, Иран, Австралия, Персидский залив, Майк Помпео.
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