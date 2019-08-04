На вертолетах США тестируют лазер для "ослепления" самонаводящихся ракет

Новости мира: Авиация США получит обновленную систему предупреждения о ракетной атаке с функциями "ослепления" самонаводящихся ракет.

Армия США начала летные испытания вертолета UH-60M Black Hawk, оснащенного новой системой контрмер: комплекс бортовой обороны может стать решающим фактором выживания боевой авиации в локальных конфликтах.

Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на The Drive.

Речь идет об улучшенной — по сравнению с существующей системой предупреждения о ракетной атаке — системе, которую будут использовать для армейской авиации.

Она поможет защитить винтокрылую машину от ракет ближнего радиуса действия с инфракрасной системой наведения, в частности переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Варианты защитного комплекта могут в том числе войти в стандартный набор систем противодействия ударных вертолетов AH-64 Apache и транспортных CH-47 Chinook, совершающих частные полеты в зонах боевых действий. В будущем CIRCM может заменить ряд других комплексов, которые армия уже приняла на вооружение.

«Из-за возникающих угроз на поле боя CIRCM приходит в решающее для армейской авиации время, чтобы повысить выживаемость наших экипажей, которые будут развертываться для поддержки боевых действий, — говорит старший уорент-офицер четвертого класса Тоби Блэкмон (Toby Blackmon). Мы разработали тестовые мероприятия, чтобы охватить все потенциальные условия, в которых могут находиться летные экипажи».

Сама CIRCM использует специальные сенсоры для обнаружения инфракрасных самонаводящихся ракет малой дальности, представляющих опасность для вертолета, а затем посылает лазер, чтобы «ослепить» их. При этом CIRCM может использовать существующую систему предупреждения ракетных атак AN/AAR-57, которая состоит из электрооптических датчиков, установленных в различных местах вертолета и служащих для первоначального обнаружения угроз.