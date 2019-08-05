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Трамп о массовых расстрелах в США: Стрелки - психически больные люди

Трамп о массовых расстрелах в США: Стрелки - психически больные люди
07:05 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Дональд Трамп связал массовые убийства в Штатах с психическими заболеваниями у нападавших.

Президент Дональд Трамп, комментируя массовые расстрелы в Огайо и Техасе, указал на проблемы с психическими заболеваниями в США.

Трамп заявил, что во всех случаях открывшие стрельбу - это "очень серьезно психически больные люди", сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. Вместе с тем президент США заявил, что "ненависти нет места в нашей стране". Он отметил, что проблема с массовыми расстрелами продолжается годами, и "мы должны ее остановить".

Трамп пообещал, что власти займутся этой проблемой. Президент заявил, что разговаривал с генеральным прокурором, директором ФБР и членами конгресса, и в понедельник выступит с дополнительным заявлением в связи с произошедшим.

Напомним, в субботу, 3 июля, в США нападающий открыл огонь в торговом районе в техасском городе Эль-Пасо. В результате стрельбы погибли по меньшей мере 20 человек и еще 26 получили ранения. Нападавший расстрелял людей из винтовки, выбрав торговый район, где на тот момент находились по меньшей мере три тысячи человек. Население округа Эль-Пасо на 80 процентов состоит из лиц латиноамериканского происхождения.

Позже в городе Дейтон в штате Огайо еще один вооруженный мужчина устроил стрельбу. Вследствие нее по меньшей мере девять человек погибли и 26 ранены.

Третий случай произошел в Чикаго - неизвестный открыл стрельбу в одном из городских парков. В результате инцидента огнестрельные ранения получили семь человек.

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Теракт, США, Чикаго, Стрельба, Огайо, Техас, Дональд Трамп.
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