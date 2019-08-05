Второй этап санкций США против РФ вступит в силу в конце августа

Новости мира: Санкции будут касаться банковского сектора, технологий и кредитов.

Второй пакет санкций против РФ в рамках дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, введенный США на прошлой неделе, вступит в силу начиная с последней недели августа, сообщила OFAC.

Первые санкции в отношении России за несоблюдение Закона США о контроле над химическим и биологическим оружием (CBW Act) в связи с обвинениями в причастности Москвы к покушению на бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года в британском Солсбери были введены год назад. Для второго этапа санкций по закону CBW Act нужно было выбрать минимум три меры из шести, перечисленных в законе. США остановились на следующих трех мерах: Вашингтон будет выступать против выдачи всех кредитов или иной финансово-технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и МВФ; США ужесточат лицензирования при продаже РФ ряда товаров и технологий; запретят американским банкам участвовать в первичном рынке валютного суверенного долга России и выдавать кредиты правительству РФ.

Новые запреты начинают действовать с 26 августа, сообщила OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).

В термин "банк" для целей трактовки санкций включаются не только собственно кредитно-депозитные учреждения, но и трастовые компании, брокеры, дилеры, биржи, инвесткомпании, клиринговые организации. Запрет также распространяется на американские подразделения и офисы зарубежных финансовых институтов, но не на сами эти институты, следует из информации OFAC.

Среди покупателей российских евробондов даже в последние годы американские инвесторы присутствовали всегда. Их суммарная доля в июньском размещении Минфина составила 26% (всего были размещены еврооблигации на $2,5 млрд), в марте представители США приобрели 21% выпуска евробондов РФ на $3 млрд и 17% дополнительного выпуска евробондов РФ на 750 млн евро.

Как сообщалось, новые санкции США не затрагивают российские госкомпании, а также вторичный рынок суверенного долга, номинированного не в рублях (на долг в российской валюте ограничения не распространяются). Эти исключения смягчают эффект санкций, отмечают аналитики исследовательско-консалтинговой компании Eurasia Group.

"Этот шаг (новый пакет санкций - ред.) существенно снижает шансы на то, что "ястребы" в Конгрессе проведут более жесткие санкции в отношении суверенного долга РФ, даже если самые ярые из них сочтут принятые меры недостаточными", - цитирует Bloomberg аналитическую записку Eurasia Group.