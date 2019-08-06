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"Мясо" без мяса вскоре появится в супермаркетах США: FDA дало разрешение

"Мясо" без мяса вскоре появится в супермаркетах США: FDA дало разрешение
04:40 Сегодня Телеграф gearmix.ru Фото: Твиттер

Новости мира: Компания Impossible Foods получила разрешение FDA на продажу заменителя мяса в продовольственных магазинах США.

Компания Impossible Foods получила одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарственными препаратами США (FDA) на продажу своего "мяса" на растительной основе в продовольственных магазинах Америки начиная с нынешней осени.

После некоторых сомнений на первом этапе, Управление приняло официальное решение о том, что соевый белок леггемоглобин – главная пищевая добавка в составе гамбургеров "Impossible Burgers", которая придает им мясной вкус и вид "мяса с кровью" – безопасен для потребителей.

В настоящее время желающие могут приобретать поддельное мясо Impossible Foods в многочисленных ресторанах, с которыми сотрудничает компания.

Появление "Невозможных гамбургеров" на полках супермаркетов, несомненно, увеличит их популярность и представит эту продукцию на широком рынке. Это также гарантирует Impossible Foods конкуренцию на равных с другим производителем "фальшивого мяса", компанией Beyond Meat, которая уже продает свою продукцию в продовольственных магазинах.

Высокий спрос на протяжении нынешнего лета привел к тому, что продукция Beyond Meat была полностью распродана в сети специализированных магазинов Whole Foods. Компания Impossible Foods также столкнулась с нехваткой продукции в нынешнем году, так что ей пришлось удвоить число сотрудников на предприятии в Окленде и объединиться с компанией по производству продуктов OSI Group с целью увеличения объема поставок.

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Спрос на заменители мяса, скорее всего, будет только возрастать, поскольку люди все больше заботятся о своем здоровье. Хотя продажа заменителей мяса в ресторанах оказалась успешной, их по-прежнему считают особым продуктом или "нишевым блюдом", который не предназначен для регулярного употребления. Теперь, когда две основные марки искусственного мяса будут широко доступны на полках супермаркетов, продукты на растительной основе смогут конкурировать с такими тяжеловесами индустрии как Tyson и Morningstar Farms, а также, разумеется, друг с другом.

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Мясо, Еда, Вегетарианцы, FDA, Impossible Foods.
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