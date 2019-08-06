Трамп заблокировал собственность Венесуэлы в США

Новости мира: Дональд Трамп подписал указ, блокирующий имущество правительства Венесуэлы в США.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, блокирующий имущество правительства Венесуэлы, находящееся в США, сообщает Белый дом.

Согласно указу, который вступает в силу 5 августа по местному времени, Трамп "в целях принятия дополнительных мер в отношении чрезвычайного положения" в Венесуэле и "в свете продолжающейся узурпации власти Николасом Мадуро и связанными с ним лицами" приказал, что "все имущество и интересы в собственности правительства Венесуэлы, находящиеся в Соединенных Штатах" или попадающие впоследствии в США или под контроль любого американского лица "блокируются и не могут быть переданы, оплачены, экспортированы, изъяты или иным образом обработаны".

В указе отмечается, что термин "правительство Венесуэлы" включает в себя государство и правительство Венесуэлы, любое политическое подразделение, ведомство или их структуры, в том числе Центральный банк Венесуэлы и PDVSA.

Настоящий указ вступает в силу с 9:00 5 августа 2019 года, уточняется в документе.