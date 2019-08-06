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Посол США в РФ просит Трампа об увольнении

Посол США в РФ просит Трампа об увольнении
22:18 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: Американский посол в период сложных двусторонних отношений с Россией решил оставить работу в посольстве.

Посол США в России Джон Хантсман во вторник подал президенту Дональду Трампу заявление о своей отставке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

"Американское гражданство - это привилегия, и я считаю, что основная ответственность заключается в служении стране", - сказал Хантсман в своем заявлении.

"Я горжусь тем доверием, которое вы оказали мне как послу Соединенных Штатов в России в этот исторически сложный период двусторонних отношений. Я обещаю приложить все усилия для содействия плавному переходу, который обеспечит надлежащее воплощение наших внешнеполитических целей", – подчеркнул он.

Хантсман, бывший губернатор штата Юта, планирует вернуться в свой штат осенью и, как сообщается, подумывает о еще одном губернаторском сроке.

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Он покинул пост губернатора штата Юта в 2009 году, чтобы стать послом США в Китае. Хантсман занимал должность посла в России с 2017 года.

Отставка Хантсмана вступит в силу 3 октября.

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США, Россия, Посольство США, Дональд Трамп, Джон Хантсман.
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