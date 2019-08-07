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"Для поддержки диалога": США направили авианосец в Южно-Китайское море

"Для поддержки диалога": США направили авианосец в Южно-Китайское море
07:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: США направили авианосец "Рональд Рейган" в Манилу через акваторию Южно-Китайского моря.

США направили авианосец "Рональд Рейган" в Манилу через акваторию Южно-Китайского моря для налаживания диалога между странами этого региона, где существуют территориальные проблемы, сообщает во вторник американская газета The Hill.

"Кредо этого авианосца - мир посредством силы", - цитирует издание слова командующего авианосными силами Карла Томаса.

На вопрос, что означает присутствие "Рональда Рейгана" в Южно-Китайском море на фоне роста напряженности между США и Китаем, Томас указал на роль американского военного присутствия в налаживании диалога между Китаем, Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией и Брунеем.

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"Мы просто думаем, что необходимо соблюдать международное право, а наше присутствие обеспечивает ту безопасность и стабильность, на фоне которых могут идти дискуссии (между странами -прим. ред.)", - уточнил он.

У Китая и членов АСЕАН - Филиппин, Малайзии, Брунея, Вьетнама - существует территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море.

США заявляют о невмешательстве в споры, но, тем не менее, как указывают эксперты, связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию.

После того как США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), министр обороны США Марк Эспер объявил о планах размещения обычных ракет средней дальности в странах Азии.

В ответ во вторник директор Департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что в том случае, если США разместят ракеты средней дальности в странах Индо-Тихоокеанского региона, Китай будет вынужден принять соответствующие контрмеры. Он отметил, что выход США из ДРСМД стал "лишь предлогом" для того, чтобы приступить к разработке новых видов вооружений.

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Китай, США, Южно-Китайское море, Авианосец "Рональд Рейган".
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