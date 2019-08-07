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США в отношениях с КНДР будут отдавать приоритет дипломатии

США в отношениях с КНДР будут отдавать приоритет дипломатии
09:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Соединенные Штаты будут стремиться к дипломатическому урегулированию ситуации на Корейском полуострове, несмотря на то, что КНДР в последнее время активизировала пуски ракет, заявил журналистам министр обороны США Марк Эспер.

"Я бы не сказал, что мы в этом отношении ничего не делаем. Мы внимательно наблюдаем за этим процессом, мы уверены в том, что понимаем то, что они (северные корейцы - ИФ) делают. Мы стараемся понять, почему это делается", - сказал министр в ответ на вопрос журналиста: "Это что, такая политика - ничего не делать и позволять им осуществлять пуски ракет малой дальности, или же будут какие-то последствия, если они выйдут на грань этой малой дальности?".

Эспер продолжил: "Думаю, что ключевой вопрос - оставлять открытой дверь для дипломатии... Мы не собираемся слишком остро реагировать на это (ракетные пуски -прим. ред.), мы наблюдаем, и знаем, что происходит".

Одновременно шеф Пентагона заявил, что Вашингтон не намерен пересматривать программу совместных с Южной Кореей военных учений, которые, как считают наблюдатели, стали причиной активизации ракетных испытаний Пхеньяна.

КНДР опять провела ракетные запуски

По его словам, после сингапурского саммита США-КНДР в этой области были проведены "определенные коррективы". "Однако в то же время мы должны сохранять готовность и быть в этом уверены", - сказал он.

Глава Пентагона повторил, что США "должны проявлять осторожность, не реагировать чрезмерно остро, чтобы не поставить самих себя в ситуацию, когда дипломатия станет невозможной".

Эспер ответил на вопросы журналистов, сопровождающих его в поездке по азиатским странам, на борту самолета по пути в Токио. Стенограмма беседы была распространена Пентагоном и имеется в распоряжении "Интерфакса".

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США, Северная Корея, Марк Эспер.
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