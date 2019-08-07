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Рухани призвал США отменить санкции против Тегерана

Рухани призвал США отменить санкции против Тегерана
09:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира: Президент Ирана Хасан Рухани выступает за переговори с Америкой по поводу отмены санкций.

Иран выступает за переговоры с США и призывает к отмене санкций против Исламской республики. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани.

«Иран поддерживает обсуждения и переговоры, и, если США действительно хотят говорить, прежде всего они должны отменить все санкции», - сказал он.

Рухани призвал США отменить все введенные против Тегерана санкции и обвинил Вашингтон в «экономическом терроризме» путем блокирования импорта продовольствия и лекарств.

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Напряженность в отношениях между Ираном и США растет с тех пор, как президент Трамп в одностороннем порядке вывел США из ядерной сделки в мае 2018 года и начал вводить санкции в рамках кампании «максимального давления» на Тегеран.

На прошлой неделе Вашингтон ввел санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. В понедельник, 5 августа, глава иранского МИД подтвердил информацию о том, что он отклонил предложение встретиться с Трампом в Белом доме в прошлом месяце, несмотря на угрозу санкций.

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США, Иран, Терроризм, Трамп, Хасан Рухани.
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