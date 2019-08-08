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США подпишет с Британией торговое соглашение

США подпишет с Британией торговое соглашение
11:18 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твитер

Новости мира:Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с Министром иностранных дел Великобритании, заявил что США поддержит Лондон после Brexit.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил в среду, что Соединенные Штаты будут готовы как можно скорее подписать торговое соглашение с Британией после того, как страна покинет Европейский союз.

Главный дипломат США встретился в среду с новым министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом. Глава британского МИД находился в Вашингтоне в рамках поездки по Северной Америке, направленной на укрепление связей с неевропейскими странами накануне Brexit.

Сейчас в отношениях США и Великобритании существует некоторая напряженность, вызванная разногласиями по поводу того, как бороться с Ираном, изменением климата и другими проблемами.

Официальные лица США надеются, что отношения нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с президентом США Дональдом Трампом в конечном итоге приведут к двусторонней торговой сделки.

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"Мы поддерживаем суверенный выбор Соединенного Королевства, однако в конечном итоге Brexit станет потрясением, и мы будем на пороге, с ручкой в руке, готовы как можно скорее подписать новое соглашение о свободной торговле", - сказал он.

Рааб отметил, что Великобритания "абсолютно решительно" выйдет из ЕС до конца октября. Как только Великобритания выйдет из ЕС, она сможет свободно заключать двусторонние торговые соглашения с другими странами.

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ЕС, США, Великобритания, Борис Джонсон, Дональд Трамп, Brexit, Майк Помпео, Доминик Рааб.
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