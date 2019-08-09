Банки США передали Конгрессу документы на россиян, связанных с Трампом

Новости мира:Американские банки предоставили Конгрессу документы о россиянах, которые связаны с Трампом.

Крупные американские банки передали комитетам Конгресса США тысячи страниц документов, касающихся россиян, которые могли вести дела с 45-м президентом США Дональдом Трампом, его семьей или компаниями.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на американские СМИ.

"Ведомости Конгресса, в частности, передали Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan, Morgan Stanley и Wells Fargo. Немецкий Deutsche Bank, основной банк Трампа, передал электронные письма, кредитные соглашения и другие документы, связанные с Организацией Трампа, в офис генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс в ответ на гражданскую повестку, направленную ранее в этом году", - говорится в сообщении.

В апреле 2019 года два комитета Палаты представителей США, контролируемые демократами, запросили у банков информацию о финансах 45-го президента США Дональда Трампа. Руководитель комитета по разведке Адам Шифф сообщил, что его интересует, пытались ли иностранные государства, включая Россию, повлиять на Трампа, его семью или окружение.

По данным СМИ, компания президента США Дональда Трампа хотела передать президенту России Владимиру Путину пентхаус в небоскребе Trump Tower, который планировалось построить в Москве.