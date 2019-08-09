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Трамп сказал, когда замглавы Нацразведки США покинет пост

Трамп сказал, когда замглавы Нацразведки США покинет пост
06:44 Сегодня Телеграф

Новости мира:Дональд Трамп: Заместитель директора Национальной разведки США Сьюзен Гордон оставит должность 15 августа.

Заместитель директора Национальной разведки США Сьюзен Гордон покинет пост 15 августа, сообщил Дональд Трамп в своём твиттере.

"Сью объявила, что оставит должность 15 августа, что совпадает с датой увольнения Дэна Коутса", - заявил Трамп.

Президент США добавил, что имя нового директора Национальной разведки США будет названо вскоре.

"Сью Гордон - отличный профессионал с долгой, выдающейся карьерой. Я работал со Сью последние пару лет и проникся к ней большим уважением", - добавил Трамп.

Ранее на должность директора Нацразведки США претендовал конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф, но он решил снять с рассмотрения свою кандидатуру.

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США, Вашингтон, Штаты, Дональд Трамп, Нацразведка.
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