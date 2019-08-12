Пожар в американском детском саду: погибли 5 детей (Фото)

Новости мира:В США произошел пожар в детском саду, погибло пять детей.

В штате Пенсильвания пять детей погибли в результате пожара в детском саду. Еще один ребенок попал в больницу, сообщает CBC News со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Инцидент произошел в городе Эри в воскресенье, 11 августа. Погибшим детям было от 8 месяцев до 7 лет. Также в результате происшествия пострадали двое взрослых - владелица заведения и местный житель, проживающий по соседству. Причины возгорания не указываются.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Напоминаем, во время пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе погибли две девочки, еще одну девочку спасатели ищут, сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.