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Помпео призвал международное сообщество усилить давление на иранский режим

Помпео призвал международное сообщество усилить давление на иранский режим
06:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:США призывает союзников и партнеров усилить давление на иранский режим до тех пор, пока он не прекратит свое дестабилизирующее поведение.

Госсекретарь США Майк Помпео напомнил о времени, оставшемся до прекращения эмбарго ООН на поставки оружия Ирану, и призвал союзников США усилить давление на иранский режим.

"Часы тикают. Время, оставшееся до истечения эмбарго ООН на поставки оружия Ирану и прекращения запрета на поездки Касема Солеймани (командующий подразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) "Аль-Кудс" - ИФ), заканчивается. Мы призываем наших союзников и партнеров усилить давление на иранский режим до тех пор, пока он не прекратит свое дестабилизирующее поведение", - написал Помпео в твиттере.

Под сообщением размещена картинка с часами, на которых идет отсчет оставшегося времени.

На сайте госдепартамента США, тем временем уточняется, что Солеймани сможет совершать зарубежные поездки уже с 18 октября 2020 года.

"Вскоре после этого иранский режим также сможет свободно продавать оружие кому угодно, включая террористических посредников, а такие страны, как Россия и Китай, смогут продавать иранскому режиму танки, ракеты и средства ПВО. Это может начать новую гонку вооружений на Ближнем Востоке и еще больше дестабилизировать регион и мир", - отмечается в сообщении на сайте госдепа.

 

"Международное сообщество должно выступить единым фронтом против поддержки террора иранским режимом. Время идет", - говорится в заявлении.

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США, Международное сообщество, Майк Помпео, Касем Солеймани, Иранский режим.
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