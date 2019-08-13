В США изменены правила выдачи грин-карт: что изменилось

Новости мира:Руководство США ужесточает правила желающим получить грин-карты.

Администрация президента США вводит новые правила получения грин-карт - теперь легальный статус будет труднее получить иммигрантам, которые пользуются программами социальной помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

Новые правила позволяют отказывать в получении грин-карт иммигрантам, которые пользуются программой медицинского страхования Medicaid, продовольственными талонами, ваучерами на недвижимость и другими видами социальной помощи.

Федеральное законодательство уже сегодня обязывает желающих получить вид на жительство доказать, что они не станут бременем для государства и не требуют государственного призрения, однако новые правила, о которых было объявлено в понедельник, содержащие более детальный список программ, которые могут привести к дисквалификации.

Теперь сотрудники Службы гражданства и иммиграции при рассмотрении заявок на предоставление законного статуса в США будут учитывать программы социальной помощи наряду с другими факторами - такими, как образование, семейный доход и состояние здоровья.

Новые правила - одна из самых агрессивных инициатив администрации, направленных на ограничение легальной иммиграции. Белый дом стремится реформировать иммиграционную систему таким образом, чтобы наибольшее внимание уделялось профессиональным навыкам иммигрантов, а не воссоединению семей.

Правила вступят в силу в середине октября. Они не распространяются на американских граждан, даже в случае, если среди их родственников есть иммигранты, в отношении которых действуют эти требования.