Скачать
Вторник, 13.08.2019
Главные события 12 августа: Зеленский в Житомире, Порошенко в ГБР и декларации Смолия
Главные события 12 августа: Зеленский в Житомире, Порошенко в ГБР и декларации Смолия
Минобороны: оккупанты на Донбассе активизировали распространение фейков о ВСУ
Минобороны: оккупанты на Донбассе активизировали распространение фейков о ВСУ
Сборная Украины по боксу не поедет на Чемпионат мира в Россию
Сборная Украины по боксу не поедет на Чемпионат мира в Россию
Приметы и обряды на 13 августа - Евдокимов день
Приметы и обряды на 13 августа - Евдокимов день

В США изменены правила выдачи грин-карт: что изменилось

В США изменены правила выдачи грин-карт: что изменилось
09:15 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Руководство США ужесточает правила желающим получить грин-карты.

Администрация президента США вводит новые правила получения грин-карт - теперь легальный статус будет труднее получить иммигрантам, которые пользуются программами социальной помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

Новые правила позволяют отказывать в получении грин-карт иммигрантам, которые пользуются программой медицинского страхования Medicaid, продовольственными талонами, ваучерами на недвижимость и другими видами социальной помощи.

Федеральное законодательство уже сегодня обязывает желающих получить вид на жительство доказать, что они не станут бременем для государства и не требуют государственного призрения, однако новые правила, о которых было объявлено в понедельник, содержащие более детальный список программ, которые могут привести к дисквалификации.

Теперь сотрудники Службы гражданства и иммиграции при рассмотрении заявок на предоставление законного статуса в США будут учитывать программы социальной помощи наряду с другими факторами - такими, как образование, семейный доход и состояние здоровья.

Новые правила - одна из самых агрессивных инициатив администрации, направленных на ограничение легальной иммиграции. Белый дом стремится реформировать иммиграционную систему таким образом, чтобы наибольшее внимание уделялось профессиональным навыкам иммигрантов, а не воссоединению семей.

Правила вступят в силу в середине октября. Они не распространяются на американских граждан, даже в случае, если среди их родственников есть иммигранты, в отношении которых действуют эти требования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Иммигранты, Дональд Трамп, Грин-карта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 13 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский изменил указ о дипломатических паспортах
03 Одиннадцать глав РГА Львовской области уволены приказом Зеленского
04 Зеленский уволил семерых глав РГА на Донетчине
05 Дело Курченко: на допрос в ГПУ пришел только экс-замглавы Администрации Президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Супрун рассказала, почему тошнит после арбузов
Супрун рассказала, почему тошнит после арбузов
Омелян: Тарифы Укрзализныци базируются на справочнике 1970-х годов
Тарифы УЗ базируются на справочнике 1970-х годов
В Новой Зеландии граждане массово сдают оружие
В Новой Зеландии граждане массово сдают оружие
Рецепт дня: сэндвич с жареной колбасой и чипсами
Рецепт дня: сэндвич с жареной колбасой и чипсами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь