Военное сотрудничество США с Турцией будет продолжаться - американский генерал

Об этом сообщил командующий военно-воздушных сил США в Европе и Африке генерал Джеффри Херриген.
«Наши военные отношения остаются очень крепкими... Турецкие ВВС продолжают поддерживать нас», - заявил Херриген.
Генерал особо отметил высокий уровень взаимодействия американских и турецких военных летчиков на уровне командований авиационных подразделений.
Он добавил, что, несмотря на политические вопросы, сотрудничество на военном уровне остается без изменений и будет продолжаться.
Как сообщалось ранее, Турция, несмотря на разногласия с союзниками по НАТО, в частности с США, осуществила стратегические закупки российского зенитно-ракетного комплекса С-400. В ответ Соединенные Штаты исключили Анкару из программы поставок истребителей F-35.