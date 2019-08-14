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Военное сотрудничество США с Турцией будет продолжаться - американский генерал

Военное сотрудничество США с Турцией будет продолжаться - американский генерал
07:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Политические последствия сотрудничества Турции с Россией в военно-технической сфере не мешают продолжению эффективного военного взаимодействия между Вашингтоном и Анкарой.

Об этом сообщил командующий военно-воздушных сил США в Европе и Африке генерал Джеффри Херриген.

«Наши военные отношения остаются очень крепкими... Турецкие ВВС продолжают поддерживать нас», - заявил Херриген.

Генерал особо отметил высокий уровень взаимодействия американских и турецких военных летчиков на уровне командований авиационных подразделений.

США и Турция готовятся создать центр совместных операций в Сирии

Он добавил, что, несмотря на политические вопросы, сотрудничество на военном уровне остается без изменений и будет продолжаться.

Как сообщалось ранее, Турция, несмотря на разногласия с союзниками по НАТО, в частности с США, осуществила стратегические закупки российского зенитно-ракетного комплекса С-400. В ответ Соединенные Штаты исключили Анкару из программы поставок истребителей F-35.

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Турция, США, Джеффри Херриген.
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