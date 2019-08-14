Президентство Трампу обошлось в 5 млрд долларов

Новости мира:Дональд Трамп рассказал, что во время своего президентства утратил приблизительно 5 млрд долларов.

Дональд Трамп заявил, что во время президентства потерял около 5 миллиардов долларов.

Об этом глава Белого дома заявил во вторник, сообщает NBC News.

“Это (президентство — ред.) стоило мне целого состояния... Вероятно, это мне стоило от 3 до 5 миллиардов долларов США. Однако, это не имеет значения, когда вы выполняете замечательную работу”, - сказал Трамп.

Он добавил, что больше всего тратит на услуги адвокатов, потому что “на него ежедневно подают в суд за что-то”.

Как отмечается в публикации, последнее заявление главы Белого дома очень трудно проверить, ведь Трамп и до сих пор не опубликовал свою налоговую декларацию и в прошлом часто преувеличивал размеры своих состояний.