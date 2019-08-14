Байден: Я бы сделал Украину приоритетной в международной политике

Новости мира:Джозеф Байден готов в несколько этапов поставить Украину на первый план США в международной политике.

Один из сильнейших претендентов на роль кандидата в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что в случае избрания президентом США сделал бы Украину приоритетом своей международной политики.

Как сообщает «Голос Америки», Совет по международным отношениям США (CFR) опросил нескольких возможных кандидатов от Демократической партии относительно их позиции по основным вопросам международной политики. Один из вопросов касался российской агрессии против Украины.

Джозеф Байден озвучил четыре пункта своей программы в отношении Украины, которые он планирует воплощать в случае избрания на пост президента. "Я сделал бы Украину приоритетом международной политики. В военной сфере, я предоставил бы помощь в сфере безопасности от США, включая оружие, чтобы усилить способность Украины защищаться. Я бы расширил успешное обучение вооруженных сил Украины, начатое администрацией Обамы-Байдена», - указал он.

В экономической сфере Байден работал бы над увеличением западных прямых инвестиций и поддерживал энергетическую независимость Украины от РФ, особенно если "Северный поток 2" будет построен. Политик также намерен следить, чтобы помощь США Украине предоставлялась только при условии антикоррупционных реформ.

В частности – при назначении действительно независимых антикоррупционных прокуроров и судов. «Я поддержал бы гораздо более мощную роль США наряду с Францией и Германией в переговорах с Россией. Чтобы дипломатия работала, нам нужен больший рычаг относительно Москвы и это означает более тесное сотрудничество с европейскими партнерами и союзниками, чтобы Россия платила большую цену за войну, которая продолжается в Украине. Наша стратегическая цель – поддержать эволюцию демократической, единой, суверенной Украины и заставить Кремль платить цену за постоянные атаки на международный порядок», - подытожил Байден. Джозеф Байден занимал должность вице-президента США во времена президентства Барака Обамы. Он участвует в праймериз Демократической партии за право стать единым партийным кандидатом на выборах президента 2020 года. Всего в праймериз Демократов принимают участие 24 претендента.

Ранее Президент США Дональд Трамп назвал Байдена главным соперником от демократов на предстоящих выборах.