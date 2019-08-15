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"В США помнят площадь Тяньаньмэнь": Болтон призвал Китай не повторять ошибок прошлого в Гонконге

"В США помнят площадь Тяньаньмэнь": Болтон призвал Китай не повторять ошибок прошлого в Гонконге
06:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Болтон предостерег правительство Китая от любых репрессий против протестующих в Гонконге.

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал правительство Китая быть осторожным и не предпринимать агрессивных действий против протестующих в Гонконге.

"Китайцы должны очень внимательно смотреть на шаги, которые они предпринимают, потому что люди в Америке помнят площадь Тяньаньмэнь. Они помнят фотографию человека, стоящего перед танками, (...) они помнят голоса китайских людей, просивших свободы и демократии, и они помнят репрессии китайского правительства в 1989 году", - заявил Болтон в интервью радиостанции "Голос Америки".

"Было бы большой ошибкой создать такую новую память в Гонконге", - добавил он.

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Болтон также отметил, что любой признак агрессии со стороны китайского правительства вызовет ответный удар со стороны Конгресса США.

"Настроение в Конгрессе очень неустойчиво в этот момент, и один неверный шаг китайского правительства, я думаю, вызовет взрыв на Капитолийском холме", - сказал он.

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Китай, Гонконг, Джон Болтон.
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