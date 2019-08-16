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Портрет Клинтона в платье обнаружили в особняке Эпштейна

Портрет Клинтона в платье обнаружили в особняке Эпштейна
22:24 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Twitter

Новости мира:В особняке покончившего с собой Джеффри Эпштейна обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона.

Все бы ничего, но на картине он изображен в синем платье и красных туфлях.

В начале августа американский миллионер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме Нью-Йорка, где он находился по обвинению в секс-торговле людьми.

The Daily Mail сообщает, что в особняке Эпштейна на Манхэттене обнаружено интересное полотно художницы Петрины Райан-Клейд (правда, неизвестно, оригинал это или копия). На нем изображен бывший президент США Билл Клинтон в синем платье и красных туфлях на каблуках.

Клинтон позирует в Овальном кабинете, развалившись в кресле, и с улыбкой показывает пальцем на зрителя. 

Миллиардер Эпштейн покончил жизнь самоубийством в тюрьме

Отметим, что Эпштейн довольно тесно дружил с Биллом Клинтоном, Дональдом Трампом и принцем Эндрю (последнего подозревают в том, что он пользовался услугами Джеффри и заказывал у него малолетних девочек для сексуальных утех). Удивительно, но теперь и Трампа, и Клинтона обвиняют в убийстве Эпштейна. Высказывалось предположение, что за "самоубийством" Эпштейна стоит администрация Трампа. Мол, у Эпштейна была информация, которая могла уничтожить жизни влиятельных людей.

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США, Портрет, Билл Клинтон, Джеффри Эпштейн.
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