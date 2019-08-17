Трамп и Трюдо обсудили экономику и ситуацию в Гонконге

Новости мира:Премьер-министр и президент обсудили текущие вызовы в глобальной экономике.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого обсудил экономические проблемы.

Об этом информирует сайт главы канадского правительства.

«Премьер-министр и президент подтвердили свою поддержку новому Североамериканскому соглашению о свободной торговле и приветствовали работу по его ратификации, которая сейчас ведется», - отмечается в сообщении.

Два лидера также обсудили отношения с Китаем, включая задержание в КНР двух канадцев и события в Гонконге.

Премьер-министр и президент обсудили текущие вызовы в глобальной экономике и выразили надежду на то, что удастся обсудить их, а также другие вопросы, углубленно, когда они встретятся на предстоящем саммите G7 в Биарриц, Франция.