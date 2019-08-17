Скачать
Суббота, 17.08.2019
Смертельный пожар в Одессе: появились фото и видео
Смертельный пожар в Одессе: появились фото и видео
Замглавы Нацполиции Бушуев ушел в отставку
Замглавы Нацполиции Бушуев ушел в отставку
Усик может сразиться с российским боксером
Усик может сразиться с российским боксером
Приметы и обряды на 17 августа - Авдотьи-сеногнойки
Приметы и обряды на 17 августа - Авдотьи-сеногнойки

Суд США выдал ордер на арест иранского танкера

Суд США выдал ордер на арест иранского танкера
10:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Американский суд считает, что танкер транспортировал нефть для террористической организации Корпус стражей Исламской революции.

Суд американского округа Колумбия выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного Гибралтаром.

В постановлении суда отмечается, что "нефтяной танкер Grace 1, вся нефть на его борту и 995 000,00 долларов США подлежат конфискации на основе нарушений закона О международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), закона о банковском мошенничестве и закона о отмывании денег, а также отдельно закона о конфискации в связи с террористической деятельностью".

Министерство юстиции США в своем комментарии по данному вопросу заявило, что в документах суда раскрыта схема "незаконного доступа к финансовой системе США для поддержки в нарушение законов поставок в Сирию Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), признанным иностранной террористической организацией"

Тегеран отрицает, что обещал не отправлять Grace 1 в Сирию

Минюст добавил, что в этой схеме участвуют "несколько сторон, связанных с КСИР".

Ранее сообщалось, что судебные власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - постановили отпустить задержанный по британскому запросу танкер Grace 1 после того, как правительство Гибралтара получило официальные письменные заверения от иранского правительства, что танкер не будет производить разгрузку в Сирии.

Власти Гибралтара 4 июля задержали танкер Grace 1, команду которого заподозрили в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

В связи с этим госдепартамент США предупредил о "серьезных последствиях" экипажу танкера.

СМИ: Трамп "создал" спрос на российскую нефть

"Соединенные Штаты считают, что танкер Grace 1 помогал Корпусу Стражей Исламской революции (КСИР), транспортируя нефть из Ирана в Сирию. Это может привести к серьезным последствиям для любых лиц, связанных с Grace 1 ", - говорилось в распространенном сообщении госдепа.

В нем уточнялось, что члены экипажей судов, оказывающих помощь КСИР в транспортировке нефти из Ирана, могут быть лишены права на получение виз или въезд в США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Иран, Нефть, Арест, Гибралтар, Grace 1.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маск опять высказался по поводу ядерного удара по Марсу
02 В Черновицкой области женщина будет отвечать перед судом из-за шутки ее дочери
03 Гороскоп на сегодня, 17 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Гороскоп на завтра, 17 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Что случится с нашей планетой в случае ядерной войны: ответ ученых
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В вагонах метро Стокгольма поставят камеры наблюдения
В вагонах метро Стокгольма поставят камеры наблюдения
Совбез ООН собрался на закрытое заседание по Кашмиру
Совбез ООН собрался на закрытое заседание по Кашмиру
В Украине пройдут дожди и похолодает: прогноз погоды на 17 августа
В Украине 17 августа пройдут дожди и похолодает
Рецепт дня: сырники с брынзой и зеленью
Рецепт дня: сырники с брынзой и зеленью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь