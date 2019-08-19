Трамп одобрил продажу Тайваню истребителей F-16

Новости мира:Не смотря на протесты Пекина, президент США Дональд Трамп подтвердил продажу истребителей F-16 Тайваню.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что, несмотря на резкие протесты Пекина, одобрил сделку по продаже Тайваню истребителей F-16.

В ответ на вопрос о мотивах, побудивших его на этот шаг, Трамп сказал: "Да, да, да, это есть. Я имею в виду, что одобрил сделку. Она санкционирована".

"Она должна быть утверждена Сенатом, но я ее уже одобрил. Это $8 млрд. Это большие деньги, это многочисленные рабочие места", - пояснил он.

При этом президент подчеркнул, что "мы действительно верим, что они (тайваньские власти - ИФ) будут с ответственностью подходить к их применению, иначе, вероятно, мы бы их не продали".

Пекин решительно выступает против продажи США вооружений тайваньскому режиму, рассматривая это как нарушение основополагающих положений документов об установлении дипломатических отношений между двумя странами.